В Чебоксарах открыли обновленный "Дорисс-парк" после реконструкции

ЧЕБОКСАРЫ, 23 августа. /ТАСС/. Парк отдыха "Дорисс-парк" открыли в Чебоксарах после реконструкции по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды", сообщила в пятницу пресс-служба правительства Республики Чувашия.

"Дорисс-парк встретил чебоксарцев новыми детскими площадками, спортивными сооружениями, уютными местами отдыха. С учетом мнения жителей здесь построены пешеходная сеть, велодорожки, участок для воркаута и скейт-парк. У парка также появилась новая входная группа", - говорится в сообщении.

Работы по реконструкции парка выполняла подрядная организация "АльянсГрупп". Территория для благоустройства выбрана горожанами на рейтинговом голосовании. Стоимость работ по контракту составила 41,5 млн рублей.

"Формирование комфортной городской среды" - один из четырех федеральных проектов нацпроекта "Жилье и городская среда". Главная цель проекта - сделать российские города комфортнее и удобнее. К концу 2024 года доля городов с благоприятной средой достигнет 60% - это в два с лишним раза больше, чем в 2019 году. Предполагается, что почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды. Бюджет проекта составляет 287,8 млрд рублей.