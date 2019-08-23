Детям-сиротам, получившим квартиры в аварийном доме, дадут новое жилье в Пермском крае

ТАСС,23 августа. Дети-сироты, ранее получившие квартиры в построенном с нарушениями доме, до конца ноября получат новое жилье. Всего будет расселено 52 квартиры. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-служба Минстроя региона.

Ранее сообщалось, что дом, где дети-сироты в городе Нытве Пермского края получили квартиры, оказался построен с нарушениями. Обследование показало, что отдельные конструктивные элементы здания находятся в аварийном состоянии. В июне этого года комиссия признала дом по адресу ул. Ленина, 48 аварийным.