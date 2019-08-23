Детям-сиротам, получившим квартиры в аварийном доме, дадут новое жилье в Пермском крае

ТАСС,23 августа. Дети-сироты, ранее получившие квартиры в построенном с нарушениями доме, до конца ноября получат новое жилье. Всего будет расселено 52 квартиры. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-служба Минстроя региона.
Ранее сообщалось, что дом, где дети-сироты в городе Нытве Пермского края получили квартиры, оказался построен с нарушениями. Обследование показало, что отдельные конструктивные элементы здания находятся в аварийном состоянии. В июне этого года комиссия признала дом по адресу ул. Ленина, 48 аварийным.
"Из регионального бюджета направлено 50 млн рублей на расселение дома для детей-сирот на ул. Ленина, 48. Всего в доме располагается 52 квартиры", - сказала собеседница агентства.
По данным министерства, сейчас ведется работа по подбору помещений для переселения граждан.
"Чтобы решить проблему низкого качества строительства домов для детей-сирот выполняется экспертиза проекта строительства. В качестве дополнительной контрольной меры приемку дома осуществляет межведомственная комиссия, в состав которой входят специалисты регионального Минстроя, Минсоцразвития, ИГЖН, Госстройнадзора, представители муниципального образования", - отметили в пресс-службе.