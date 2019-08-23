На Кубани в сентябре введут в эксплуатацию долгострой с 16-летней историей

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Ключи от квартир многоквартирного дома - старейшего долгостроя Краснодара - собственники получат осенью 2019 года, сообщил в пятницу мэр Евгений Первышов во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко в Краснодаре.

"Мы рассчитываем, что в течение двух недель все процедуры по вводу в эксплуатацию будут завершены, и на третью [неделю] дольщики получат ключи", - сказал Первышов.

Он уточнил, что всего в этом году в городе введут в эксплуатацию 7 тыс. квартир в 12 домах-долгостроях. Сейчас сроки сдачи задержаны более чем на полгода для свыше 100 домов.

Строительство ЖК "Феникс" в Краснодаре началось еще в 2003 году. Компания "Стройинтеркомплекс" заключала с гражданами договоры долевого строительства, но в 2005 году прекратила свою деятельность. Благодаря принятому краевому закону о защите прав дольщиков и компенсациям для инвесторов, которые берутся достраивать дома, был найден новый застройщик - "ВСВ-Гидрострой". Завершение объекта ведется на условиях софинансирования затрат: из краевого и местного бюджетов выделено более 124 млн рублей, они направлены на проектирование и технологическое присоединение комплекса к инженерным сетям теплоснабжения и водоотведения.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Ликвидация долгостроев позволит достичь цели по улучшению жилищных условий не менее пяти миллионам семей.