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На Кубани в сентябре введут в эксплуатацию долгострой с 16-летней историей

Все процедуры по сдаче дома планируют завершить в течение двух недель

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Ключи от квартир многоквартирного дома - старейшего долгостроя Краснодара - собственники получат осенью 2019 года, сообщил в пятницу мэр Евгений Первышов во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Виталием Мутко в Краснодаре.

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"Мы рассчитываем, что в течение двух недель все процедуры по вводу в эксплуатацию будут завершены, и на третью [неделю] дольщики получат ключи", - сказал Первышов.

Он уточнил, что всего в этом году в городе введут в эксплуатацию 7 тыс. квартир в 12 домах-долгостроях. Сейчас сроки сдачи задержаны более чем на полгода для свыше 100 домов.

Строительство ЖК "Феникс" в Краснодаре началось еще в 2003 году. Компания "Стройинтеркомплекс" заключала с гражданами договоры долевого строительства, но в 2005 году прекратила свою деятельность. Благодаря принятому краевому закону о защите прав дольщиков и компенсациям для инвесторов, которые берутся достраивать дома, был найден новый застройщик - "ВСВ-Гидрострой". Завершение объекта ведется на условиях софинансирования затрат: из краевого и местного бюджетов выделено более 124 млн рублей, они направлены на проектирование и технологическое присоединение комплекса к инженерным сетям теплоснабжения и водоотведения.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Ликвидация долгостроев позволит достичь цели по улучшению жилищных условий не менее пяти миллионам семей.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияКраснодарский край
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