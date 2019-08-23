Мутко призвал проработать вопрос обязательного применения стандарта застройки с 2020 года

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко призвал региональные власти проработать возможность обязательного применения стандарта комплексного развития территорий при строительстве жилья с господдержкой инфраструктуры, начиная с 2020 года. Об этом он сообщил в пятницу на совещании по реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в Краснодаре.

"Стандарт комплексного развития территорий пока не является обязательным, но я прошу со следующего года при подписании соглашений, передаче денег по программе "Стимул" ставить пункт, что новые микрорайоны должны строиться с использованием стандарта комплексного развития территорий", - сказал он.

Стандарт комплексного развития территорий - стратегический документ, задача которого - сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды. Свод правил будет направлен на эффективное использование земельных ресурсов внутри городов и станет методическим руководством при разработке и реализации механизмов жилищного строительства. Разработкой стандарта занимаются Минстрой, ДОМ.РФ и КБ "Стрелка".

Финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионах входит в федеральный проект "Жилье" (часть нацпроекта "Жилье и городская среда"), на эту задачу запланировано 183,7 млрд руб. на пять лет. До появления нацпроекта на федеральном уровне существовала подпрограмма "Стимул", которая входила в федеральную целевую программу "Жилище". Она затрагивала только социальную и дорожную инфраструктуру, однако позже в нее вошла и коммунальная инфраструктура. Совокупный размер средств в рамках одного проекта по развитию территорий не может превышать 4 тыс. руб. в расчете на 1 кв. м общей площади жилых помещений, подлежащих вводу в эксплуатацию.

Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн руб. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.