Мутко: рассмотрение законопроекта по переселению из аварийного жилья перенесено на осень

КРАСНОДАР, 23 августа. /ТАСС/. Рассмотрение законопроекта по механизмам переселения из аварийного жилья правительство перенесло на осень, чтобы собрать предложения в том числе региональных властей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе рабочего визита в Краснодар.

Как сообщал ТАСС, расселение аварийного жилья в 2019 году будет вестись по той же схеме, что и раньше. Но при этом в течение года должны появиться новые механизмы, позволяющие сокращать непригодный для проживания жилой фонд. По данным Минстроя, к новым механизмам, в частности, относятся создание специализированного жилищного фонда для переселенцев, предоставление им жилья по договорам найма, субсидированная льготная ипотека. Какой из этих вариантов выбрать, чтобы эффективно расселять аварийные дома, каждый регион сможет определить самостоятельно.

"Я прошу поучаствовать регион в этой работе [разработке механизма переселения из аварийного фонда]. Это очень серьезный механизм, [который мы разрабатываем] на долгие годы. <…> Такой закон мы перенесли на осень. Я рассчитываю на вашу позицию и на ваш опыт", - отметил Мутко.

Также Мутко добавил, что земельные участки расселенных аварийных домов нужно отдавать под социальные нужды, например, под создание скверов и парков.

О расселении аварийного фонда

К ключевым задачам национального проекта "Жилье и городская среда" относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В паспорте нацпроекта говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным.

Всего до 2024 года, согласно национальному проекту, планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м. Объемы расселения и количество граждан могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период с 2019 по 2021 год включительно, отмечается в документе.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн руб.