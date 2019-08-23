Строительство второй очереди квартала "Невская Ратуша" завершится в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Строительство второй очереди бизнес-квартала "Невская Ратуша" в центре Санкт-Петербурга завершится в 2022 году. Об этом в пятницу сообщил вице-президент "Галс-Девелопмент" Андрей Мухин на бизнес-бранче "Трансформация квадратного метра: как изменится рынок недвижимости Санкт-Петербурга".

"Компания уже приступила ко второй очереди проекта. У нас есть проектная документация, получено разрешение на строительство. В конце этого года начнется этап строительно-монтажных работ. Планируем в 2022 году построить", - сказал он.

Мухин уточнил, что проект реализуется по адресу: Дегтярный переулок д.7, литера А. В состав второй очереди войдут пять офисных корпусов класса "А" высотой 9-11 этажей, гостиница на 200 номеров и двухэтажный подземный паркинг. Общая площадь возводимых объектов - 164 тыс. кв. м. "Потом предполагаются еще две очереди", - добавил Мухин.

По оценке генерального директора компании Maris в ассоциации с CBRE Бориса Мошенского, объем инвестиций во вторую очередь бизнес-квартала может составить около 17 млрд рублей.

Первая очередь квартала "Невская ратуша" площадью около 170 тыс. кв. м уже построена. Главный корпус является штаб-квартирой тринадцати комитетов администрации Санкт-Петербурга. Во втором корпусе располагается головной офис Банка ВТБ в Санкт-Петербурге. Среди арендаторов третьего корпуса структуры "Газпрома", центр управления парковками Санкт-Петербурга.

"Галс-Девелопмент" - девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах коммерческой и жилой недвижимости, которая входит в пятерку крупнейших застройщиков Москвы. Объем проектов составляет 2,2 млн кв. м. В 2014-2019 годах компания построила и ввела в эксплуатацию "Центральный Детский Магазин на Лубянке", жилые комплексы "Литератор", Wine House, "Театральный Дом", а также МФК "IQ-квартал" в ММДЦ "Москва-Сити" и др. Основной акционер компании банк ВТБ.