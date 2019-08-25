Жилищные сертификаты в первой половине 2019 года получили почти 80 семей в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 августа. /ТАСС/. Порядка 80 молодых семей в Северной Осетии получили сертификаты на приобретение жилья в первом полугодии 2019 года, сообщил ТАСС министр строительства и архитектуры республики Таймураз Касаев.

"В рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в 2018 году были обеспечены свидетельствами на приобретение жилья 226 семей. Успешно продолжается работа по данному мероприятию и в 2019 году, так, за первое полугодие свои жилищные условия улучшили 78 семей", - сказал Касаев.

Минстрой республики рассчитывает получить увеличенное финансирование во втором полугодии и надеется, что по итогам 2019 года количество молодых семей, которые получат жилищные сертификаты будет не меньше, чем в 2018 году.

По его словам, молодые специалисты в возрасте до 35 лет, работающие в сферах здравоохранения и культуры, а также молодые специалисты, проживающие в сельской местности, также получают жилье. В частности, 16 таких специалистов были обеспечены жильем в 2018 году, еще 13 специалистов получили жилье по итогам двух кварталов 2019 года. Кроме того, Минстрой республики обеспечивает улучшение жилищных условий вынужденных переселенцев, ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов.

По итогам 2019 года Северная Осетия планирует ввести в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" 214 тыс. кв. м. По итогам полугодия показатель исполнен на 57%. Всего до 2024 года Северная Осетия планирует увеличить объемы ввода жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда" на 77 тыс. кв. м, до 291 тыс. кв. м.