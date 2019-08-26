Исследование: Некрасовка вошла в топ востребованных районов по покупке жилья в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Некрасовка заняла первое место в рейтинге районов по поиску жилья и второе место - по выбору фактического проживания. К такому выводу пришли эксперты "Авито Недвижимость" в исследовании, распространенном в понедельник.

"Эксперты "Авито Недвижимость" отметили, что в этом году россияне активно интересовались вариантами жилья в районе Некрасовка, где средняя стоимость квадратного метра составляет 146 093 рублей. Этот район в Юго-Восточном АО стал лидером в рейтинге", - говорится в исследовании.

Кроме Некрасовки, в пятерку районов, где пользователи чаще всего ищут жилье в Москве, попали Пресненский район (средняя цена за кв. м более 375 тыс. рублей), Марьино (средняя цена за кв. м более 170 тыс. рублей), Южное Бутово (средняя цена более 153 тыс. за кв м) и Выхино-Жулебино (средняя цена более 165 тыс. рублей за кв. м).

При этом в рейтинге районов для фактического проживания у пользователей лидирует Марьино, затем идет Некрасовка, Южное Бутово, Выхино-Жулебино и замыкает пятерку Гольяново, говорится в исследовании "Авито Недвижимость".

Также Некрасовка вошла в топ самых доступных районов Москвы за первое полугодие 2019 года. На втором месте находится Бирюлево Западное (средняя цена за кв. м почти 147 тыс. рублей), на третьем - Бирюлево Восточное (средняя цена за кв. м более 152 тыс. рублей за кв. м), затем в рейтинге стоит Южное Бутово (средняя цена более 153 тыс. за кв м) и Ново-Переделкино (средняя цена более 158 тыс. за кв. м), отмечают эксперты "Авито Недвижимость". Самыми дорогими московскими районами являются Якиманка, Хамовники, Арбат, Замоскворечье и Тверской, где средняя цена за кв. м колеблется от 416 до 525 тыс. рублей, отмечается в исследовании.