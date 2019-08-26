Власти Москвы за год выявили 480 самостроев с помощью квадрокоптеров

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Столичная Госинспекция по недвижимости с августа прошлого года по настоящее время выявила 480 объектов незаконного строительства за счет внедрения нового метода обследования удаленных территорий с помощью квадрокоптера. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба комплекса экономической политики Москвы.

"В период с августа 2018 года по август 2019 года при помощи квадрокоптеров обследовано 9,6 тыс. земельных участков общей площадью 99 кв. км. По итогам выявлено 480 незаконно размещенных объектов, 16 фактов самовольного ограничения доступа на земельные участки общего пользования, 42 случая нарушения разрешенного использования земельных участков, 37 фактов использования земельного участка с нарушением установленных требований к оформлению документов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что новые технологии для контроля за объектами недвижимости на труднодоступных территориях используется с августа прошлого года. Новый подход предусматривает использование пространственного анализа территории города на основе данных аэрофотосъемки, а также применение беспилотных летательных аппаратов.

"Если раньше такие мероприятия требовали серьезных временных и человеческих ресурсов, то сегодня при помощи беспилотных летательных аппаратов работа осуществляется в значительно более сжатые сроки, повышается ее эффективность. К примеру, коптер может за одну смену обследовать территорию площадью до 500 тыс. кв. м, человеку для выполнения такого объема работ потребуется неделя", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам главы Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, которого также цитирует пресс-служба, использование квадрокоптеров позволяет с высокой точностью определять места незаконных построек, этот метод будет использоваться в дальнейшей работе инспекции.