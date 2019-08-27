"Ведомости": Минэкономразвития предложило запретить продавать апартаменты банкротов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития предложило распространить запрет продажи единственного жилья в случае банкротства гражданина на апартаменты. Об этом пишут во вторник "Ведомости" со ссылкой на ответ министерства к проекту поправок Минюста к закону о банкротстве.

В настоящее время право сохранить единственное жилье при банкротстве распространяется только на жилые помещения. Апартаменты к таковым не относятся. В Минэкономразвития считают, что поскольку многие граждане сейчас живут в апартаментах, отсутствие иммунитета к их продаже при банкротстве является нарушением права на жилище.

Помимо этого, по данным издания, министерство предлагает распространить иммунитет на деньги, вырученные от продажи единственного жилья, а также дать регионам право определять критерии роскошного жилья.

По информации газеты представитель Минэкономразвития от комментариев отказался. При этом в Минюсте пояснили, что речь идет о концептуальных и технических изменениях законопроекта, который планируется внести в правительство после доработки.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что поправки уравняют в правах владельцев квартир и апартаментов. Это справедливо, поскольку зачастую покупатели не разбираются в правовых тонкостях статуса апартаментов, кроме того, платят более высокие налоги по сравнению с владельцами квартир. В то же время эксперты указывают на то, что распространение иммунитета от продажи при банкротстве на апартаменты может породить злоупотребления. Поэтому необходимо избежать двоякого толкования понятия апартаментов в судах, а также определить с учетом специфики регионов, что относится к роскошному жилью.