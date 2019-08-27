Рабочая группа генсовета "Единой России" подготовит дорожную карту завершения долгостроев

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Рабочая группа президиума генерального совета "Единой России" по защите прав дольщиков совместно с "Опорой России" разработает новую дорожную карту завершения долгостроев. Об этом во вторник сообщает пресс-служба руководителя рабочей группы депутата Госдумы Александра Якубовского.

"Нами совместно с "Опорой России" будет разработана дорожная карта по завершению строительства проблемных объектов. Мы убеждены, что наши предложения помогут ускорить и оптимизировать процесс достройки жилых домов", - приводят в релизе слова Якубовского.

Как депутат пояснил ТАСС, у "Единой России" есть соглашение с "Опорой России". В его рамках общественная организация содействует рабочей группе по защите прав дольщиков в строительном мониторинге, оценке степени готовности долгостроев, анализе стоимости достройки проблемных объектов.

В июле рабочая группа направила в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства информацию по 280 домам для включения в реестр проблемных объектов, сообщил Якубовский. Квартиры в этих домах приобрели более 15 тыс. дольщиков, добавил он.