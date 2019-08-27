Центр компетенций по улучшению городской среды откроется в Ленобласти в октябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Региональный центр компетенций, который будет привлекать молодежь к решению вопросов улучшения городской среды, откроется в Ленинградской области в октябре этого года. Об этом сообщил во вторник заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Валерий Хабаров в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Одной из целей национального проекта "Жилья и городская среда" является создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 30% к 2024 году.

"Планируется старт работы центра компетенций в октябре", - сказал Хабаров, добавив, что в настоящее время идут бюрократические процедуры, связанные с открытием.

В январе 2019 году губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение о создании регионального центра компетенций. Его основной задачей будет привлечение молодежи, студентов и волонтеров к решению вопросов городской среды, вовлечение их в процесс проектирования, отбора и реализации проектов жителей, привлечение бизнеса, вопросы популяризации урбанистики и другое.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.