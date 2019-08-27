Более 41 млн рублей дополнительно получила Чувашия на квартиры ветеранам

ЧЕБОКСАРЫ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Чувашии получили дополнительные средства в размере 41,3 млн рублей из федерального бюджета на строительство или приобретение жилых помещений для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе республиканского правительства.

"В республику поступили дополнительные средства в размере 41,3 млн рублей для реализации указа президента РФ "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", - говорится в сообщении.

Выделенные средства помогут дополнительно обеспечить жильем еще 20 ветеранов войны, проживающих в республике. "Каждому из них предоставлено свидетельство о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения на сумму 1,2 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

За время действия указа за счет средств федерального бюджета жильем были обеспечены более 6 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, в том числе в 2010-2018 годах - 5979 человек на сумму 5,7 млрд рублей, в 2019 году - 48 человек на сумму 59,5 млн рублей.