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Трутнев пригрозил переносом средств из регионов при неэффективном ведении строительства

По словам вице-премьера, в этом случае регионы будут вести строительство за свой счет

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Правительство РФ будет перераспределять деньги из регионов, где губернаторы не готовы управлять процессами строительства объектов, и направлять их на другие территории. Об этом сообщил во вторник журналистам вице-премьер Юрий Трутнев по итогам заседания подкомиссии по инвестиционным проектам в Дальневосточном федеральном округе.

"Перенос [финансирования] - не страшно, когда он не связан с неумением управлять процессами строительства. Когда мы говорим о том, что деньги сэкономлены, это позитив. Бывает, когда в процессе строительства вскрываются новые обстоятельства - скажем, горно-геологические условия не полностью учтены при проектировании. Но когда губернатор не в состоянии управлять процессами, не в состоянии добиваться того, чтобы объекты строились в срок... мы будем принимать решение о переносе финансирования на другие территории", - сказал он.

По его словам, регионы, которые работают неэффективно, будут вести строительство за свой счет, а федеральные средства будут перенаправлены в другие субъекты.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссия
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