{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Ленобласти отмечают отсутствие роста цен на жилье после перехода на эскроу

По словам председателя комитета по строительству региона Константина Панкратьева, крупным застройщикам невыгодно поднимать цены на квадратный метр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Цены на жилье в Ленинградской области не выросли после перехода строительной отрасли на проектное финансирование (счета эскроу), который начался 1 июля. Об этом ТАСС сообщил во вторник председатель комитета по строительству региона Константин Панкратьев.

"Если сравнить рост цен, он недостаточно большой, до 1 июля и после - скачков не видно", - сказал он.

Панкратьев добавил, что крупным застройщикам, работающим в регионе, по их словам, невыгодно поднимать цены на квадратный метр, поскольку это может привести к стагнации спроса в будущем.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на эскроу-счетах. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

В 2018 году в Ленинградской области было введено около 2,6 млн кв. м жилья. На этот год, согласно утвержденному для региона показателю по нацпроекту "Жилье и городская среда", запланирован ввод 2,9 млн кв. м.

Теги
РоссияЛенинградская область
Трутнев пригрозил переносом средств из регионов при неэффективном ведении строительства
По словам вице-премьера, в этом случае регионы будут вести строительство за свой счет
Читать полностью