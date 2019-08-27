Власти Ленобласти отмечают отсутствие роста цен на жилье после перехода на эскроу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Цены на жилье в Ленинградской области не выросли после перехода строительной отрасли на проектное финансирование (счета эскроу), который начался 1 июля. Об этом ТАСС сообщил во вторник председатель комитета по строительству региона Константин Панкратьев.

"Если сравнить рост цен, он недостаточно большой, до 1 июля и после - скачков не видно", - сказал он.

Панкратьев добавил, что крупным застройщикам, работающим в регионе, по их словам, невыгодно поднимать цены на квадратный метр, поскольку это может привести к стагнации спроса в будущем.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на эскроу-счетах. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

В 2018 году в Ленинградской области было введено около 2,6 млн кв. м жилья. На этот год, согласно утвержденному для региона показателю по нацпроекту "Жилье и городская среда", запланирован ввод 2,9 млн кв. м.