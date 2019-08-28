"Ъ": в Москве выросло предложение попавших под реновацию квартир

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Количество квартир, вошедших в программу реновации, которые выставлены на продажу, за год выросло на 43% аналогичного показателя 2018 года. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование ЦИАН.

"В домах, вошедших в программу реновации, сейчас выставлены на продажу 630 квартир -- это на 43% больше аналогичного показателя 2018 года. Заметный рост предложения квартир в домах, попавших под реновацию, начался в мае этого года: с этого момента на рынок ежемесячно выходит по 400-450 квартир", - говорится в материале газеты.

Опрошенные изданием аналитики связывают это с уточнением параметров программы реновации. Так, стали известны сроки расселения многих домов, на сегодня построено 46 жилых зданий, на ещё 111 корпусов получены разрешения на строительство, пишет "Коммерсантъ".

Выросли и цены в квартирах, попавших под реновацию. Их владельцы в среднем продают жилье по цене 189,4 тыс. рублей за кв. м, приводит "Ъ" данные ЦИАН. За год этот показатель увеличился на 10%. При этом, по оценке ЦИАН, с зимы 2017 года стоимость квартир в сносимых домах выросла в среднем на 28%, пишет газета. На тот момент программа реновации в Москве была только сформулирована.

Квартиры в сносимых домах пользуются спросом, отмечается в материале "Коммерсантъ", средний срок экспозиции составляет 50 дней против 60 в среднем по рынку.

Также, по оценке ЦИАН, владельцы уже введенных в эксплуатацию квартир по программе реновации в продают их примерно на 16% дороже, чем в среднем по вторичному рынку недвижимости, добавляется в тексте газеты. Эксперты ЦИАН рассчитали, что средняя цена за кв. м в таких квартирах составляет 232,4 тыс. рублей против 201,1 тыс. рублей за кв. м на вторичном рынке. Аренда в новостройках по программе реновации также обходится дороже, добавляется в материале Ъ. Цена за однокомнатную квартиру составляет 38,3 тысячи рублей, что на 8% дороже в аналогичных объектах, оценил ЦИАН.

Программа реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более пяти тысяч домов - в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включены 5 тыс. 171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около миллиона москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, по программе реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.