"Известия" сообщили о росте долгов россиян за ЖКХ в I квартале

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Долги россиян за услуги ЖКХ в первом квартале 2019 года увеличились на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 564,5 млрд рублей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минстрой России.

"По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей", - пишет издание со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

В эти данные входит информация о долгах за услуги по водоснабжению, водоотведению, тепло- и электроснабжению, газоснабжению и плате за жилое помещение, добавляет газета. Больше всего физические лица задолжали за теплоснабжение - 146,4 млрд рублей.

Как рассказали "Известиям" в пресс-службе Минстроя, долги промышленных потребителей и юридических лиц, кроме бюджетных организаций, за этот же период выросли на 1,2% и достигли 530,2 млрд рублей. Общий долг населения и промышленных потребителей за ЖКХ составил почти 1,1 трлн рублей.

Среди причин опрошенные "Известиями" эксперты называли невысокие доходы россиян и низкую платежную дисциплину управляющих компаний. Минстрой намерен решить проблему через переход на прямые договоры населения с поставщиками ресурсов, добавляется в материале.

Как ранее сообщал ТАСС, по данным на 31 декабря 2018 года, на прямые договоры между собственниками помещений в многоквартирном доме и ресурсоснабжающими организациями перешли в Белгородской и Еврейской автономной областях, республиках Дагестан, Северная Осетия - Алания, Тыва и Ямало-Ненецком автономной округе.