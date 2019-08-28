Эксперт: министерства при переезде займут около 600 тыс. кв. м офисов в Москве-Сити

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Около 600 тыс. кв. м офисов требуется для размещения 14 министерств в Москве-Сити в случае их переезда. При этом в международном деловом комплексе свободно всего около 110 тыс. кв. м офисов, сообщил в среду журналистам директор по продажам коммерческой недвижимости MR Group Александр Сурменев.

Во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщила о планах переезда еще 14 министерств в деловой квартал вслед за Минэкономразвития, Минпромторгом и Минкомсвязи. По данным издания, исключение составят Минобороны, МЧС, МВД, МИД и Росархив.

"В совокупности это требует порядка 600 тыс. кв. м. Для локального рынка Москвы-Сити это будет практически как эффект разорвавшейся бомбы. Мы все срочно должны прийти сюда и начать строить", - сказал Сурменев.

Он уточнил, что сейчас в Москве-Сити свободно около 110 тыс. кв. м офисов. По его словам, это составляет, по разным данным, от 7 до 13% от общего объема офисов делового квартала.

"Мы здесь уже имеем площадку - порядка 200 тыс. кв. м. Стройка начнется в ближайшие три-четыре месяца. Здесь есть еще две площадки, которые в ближайшее время будут анонсированы, наверняка будет начата стройка, особенно на последних новостях. Но даже при этом все министерства здесь наверняка не расположить", - подчеркнул эксперт. При этом он допустил, что, возможно, "кто-то из министерств откажется и найдет причины не переезжать".

Ранее правительство РФ согласовало переезд Минпромторга, Минкомсвязи, Минэкономразвития и некоторых подконтрольных им ведомств в здание многофункционального терминального комплекса "IQ квартал" в центре Москва-Сити. Это должно повысить эффективность их взаимодействия и помочь сэкономить на содержании, занимаемые ими сейчас здания вовлекут в рыночный оборот. В комплекс входят три башни разной этажности, объединенные на первом уровне общим стилобатом, попасть в который можно с улицы и из метро.