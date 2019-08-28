В Саратове завершили строительство дома для жильцов бараков за счет благотворителей

САРАТОВ, 28 августа. /ТАСС/. В Саратове завершили строительство многоквартирного дома, который возвели за счет благотворительных средств для переселения жильцов аварийных бараков. Об этом в среду сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в регион.

"Завершено строительство дома, в ближайшие дни начнется заселение", - сказал он.

Спикер Госдумы уточнил, что всего в новый шестиподъездный дом переедут 700 человек, они заселятся в 259 квартир. Рядом с домом продолжается строительство поликлиники, продолжится работа и по созданию инфраструктуры - в планах возведение парка отдыха, рынка и ледовой арены.

Володин ранее инициировал проект, согласно которому в поселке Елшанка на окраине Саратова планировалось снести 24 аварийных дома барачного типа. Дома построены в период с 1943 по 1946 год для временного проживания. В прошлую программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда они не вошли, так как были признаны аварийными после 1 января 2012 года. Возведение нового дома велось за счет благотворительных средств, это первый подобный проект в регионе.