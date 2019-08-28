Упрощенные критерии признания домов аварийными могут вступить в силу с 2020 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Упрощенные критерии и процедуры по признанию домов аварийными могут начать применять в 2020 году, сообщил на селекторном совещании с регионами заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин.

"Разработка уточненных критериев и процедур по признанию домов аварийными идет активно. 9 сентября у нас завершается период публичных слушаний по обновленному своду правил о признании зданий аварийными и ветхими, мы выходим на упрощенную процедуру - она будет более быстрой, более дешевой и, соответственно, доступной для муниципалитетов и граждан. Предполагается, что трудоемкость снизится в пять и более раз. Мы надеемся запустить эти процедуры с начала следующего года", - сказал Рурин.

Он добавил, что заключение о состоянии дома может выдаваться в электронном виде, сейчас такая технология разрабатывается.

В июне пресс-служба фонда сообщила о завершении работы над первой редакцией свода правил "Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ветхого состояния", после чего документ был направлен в Росстандарт для прохождения публичных слушаний. Как следует из пояснительной записки, действие свода правил распространяется на оценку технического состояния домов не выше пяти этажей. В документе прописаны требования к составу работ по техническому освидетельствованию зданий, правила обработки результатов осмотра и измерений. Критерии аварийности и ограниченной работоспособности строительных конструкций прописаны для каждого вида материалов - железобетона, кирпича и дерева. Также указано, что новая процедура обеспечит единый подход к этим работам и повысит их объективность и достоверность.

К ключевым задачам нацпроекта "Жилье и городская среда" относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В паспорте нацпроекта говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным. Всего до 2024 года планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м. Объемы расселения и количество граждан могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период с 2019-го по 2021 год включительно, уточняется в документе.