Минстрой призвал регионы ускорить заключение контрактов на расселение аварийного жилья

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Регионам необходимо ускорить заключение контрактов на переселение людей из аварийного жилья. Об этом во время селекторного совещания в среду сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

"У нас в 26 регионах заключены контракты на расселение по плановым показателям этого года. Регионам рекомендуем ускорить темпы контрактования и представить в фонд реестр заключенных контрактов для получения финансовой поддержки в полном объеме <…> У нас есть возможность увеличить финансирование расселения, мы с этой бюджетной заявкой уже вышли. Но для этого нам надо показать высокий уровень заключения контрактов, иначе нам дополнительных средств не видать", - сказал Егоров, уточнив, что речь идет о контрактах на первый этап реализации проекта по расселению - на 2019-2020 годы.

Он сообщил, что десять регионов уже завершили расселение жилого фонда, которое было запланировано на этот год. "Липецкая область, Башкортостан, Алтайский край, Владимирская, Воронежская, Московская, Ростовская, Тюменская, Челябинская области и Ненецкий автономный округ - это те регионы, где целевые показатели 2019 года выполнили уже сейчас досрочно. Еще в ряде регионов у нас перешагнули порог 50% - Ярославская область, Краснодарский край, Свердловская область, Кемеровская область, Мурманская область", - отметил замминистра.

Егоров уточнил, что 16 регионов наряду с федеральным финансированием используют средства региональных бюджетов на переселение. Замминистра призвал субъекты РФ привлекать к реализации программы внебюджетные источники.

К ключевым задачам национального проекта "Жилье и городская среда" относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В паспорте нацпроекта говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным. Всего до 2024 года, согласно национальному проекту, планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м. Объемы расселения и количество граждан могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период с 2019 по 2021 год включительно, указано в документе.

Общий объем финансирования нацпроекта из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.