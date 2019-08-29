Исследование: около 40% застройщиков включают готовую мебель в комплектацию новостроек

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Квартиры и апартаменты с меблировкой предлагает около 40% российских застройщиков. Об этом говорится в исследовании ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России.

"Квартиры и апартаменты с меблировкой предлагают около 40% застройщиков. В 2019 году каждая 20-ая квартира в российских новостройках продается с мебелью. Если учесть, что в России в год продается более 1 млн квартир, и средняя цена меблировки составляет 230 тыс. рублей, то в 2019 году в российских новостройках будет продано мебели на сумму 11,5 млрд рублей", - отмечается в исследовании ассоциации.

По словам президента ассоциации Александра Шестакова, продажи квартир в новостройках с меблировкой начались в конце 2015 года. Это был пилотный проект "Первой мебельной фабрики" и петербургского застройщика Setl Group.

Масс-маркет квартиры с мебелью

По оценке экспертов ассоциации, 50-70% покупателей недвижимости в сегменте масс-маркета проявляют интерес к приобретению полностью или частично меблированной квартиры. Меблировка может повысить стоимость 1 кв. м жилья в этом сегменте на 2-3 тыс. рублей за предложение с кухонным гарнитуром и от 7 тыс. рублей за кв. м при полной меблировке всей квартиры, отмечает руководитель аналитического центра "Главстрой Санкт-Петербург" Дмитрий Ефремов.

Также, по словам управляющего партнера компании "Метриум" Марии Литинецкой, в элитном и премиум-классе московской недвижимости на предложение жилья с меблировкой приходится 66%, в бизнес- и комфорт-классе - 17%.

Как говорится в исследовании ассоциации, после анализа 60 российских застройщиков эксперты оценили среднюю стоимость расходов на полную меблировку и декор квартиры эконом-класса в 150-400 тыс. рублей, комфорт-класса - 450-750 тыс. рублей, бизнес-класса и "элит" - около 1,9-2 млн рублей и апартаментов - 500-800 тыс. рублей.

Популярные кухни

По данным Ассоциации, установка кухни является самым популярным вариантом меблировки у покупателей и застройщиков. Так, три из пяти крупнейших российских застройщика включают эту опцию при продаже недвижимости, говорится в исследовании.

Стоимость кухонного гарнитура, приобретаемого в составе новой квартиры, по оценкам ассоциации, для потребителей составляет 70-95 тыс. рублей, что в среднем на 30-40% дешевле аналогичного набора в розничной продаже, такие данные приводит аналитический центр "Главстрой Санкт-Петербург". Особенно популярна установка кухни при покупке студий и однокомнатных квартир.

"Экономия достигается за счет особых условий сотрудничества между застройщиками и производителями мебели, которые отгружают для новоселов кухни, спальни и прихожие по оптовым ценам", - отмечается в исследовании.

Квартира с мебелью в ипотеку

Эксперты ассоциации также отмечают, что в покупке меблированной квартиры заинтересованы те, кто берет ипотеку на жилье. "Включение расходов на мебель в ипотечный кредит позволяет им распределять финансовую нагрузку, избавляет от закредитованности, - людям не приходится брать, помимо ипотеки, потребительские займы на ремонт и обустройство квартиры", - отмечается в исследовании.

Но при оформлении ипотечного кредита и регистрации прав собственности на недвижимость меблированной квартиры покупатели и застройщики могут столкнуться с проблемой. В договоре купли-продажи недвижимости нельзя совмещать движимое и недвижимое имущество. По словам руководителя юридического отдела технологичного агентства Homeapp Антона Самойлова, мебель не является предметом залога и во многих случаях ее указание в договоре купли-продажи может быть основанием для приостановки и отказа в регистрации перехода права собственности.

Застройщики избегают такой ситуации, включая мебель в состав отделки, говорится в исследовании ассоциации. В этом случае закон не нарушается, так как мебель продается не в качестве отдельного объекта. По мнению Шестакова, стимулировать продажи укомплектованных квартир может включение в число критериев стандартов строящегося жилья чистовой отделки и меблировки. В сообщении ассоциации также напомнили, что год назад правительство предлагало включить в критерии наличие деревянной встроенной мебели и разработать механизм покупки таких квартир в ипотеку.