Обязательства страховщика "Респект" перед фондом дольщиков составили 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Обязательства самого крупного страховщика застройщиков, лишенного лицензии 15 мая - компании "Респект" - перед фондом защиты прав участников долевого строительства составляли 4,5 млрд рублей (по данным, представленным в ЦБ самой компанией до отзыва лицензии). Об этом ТАСС сообщили в ЦБ РФ. Средства не переданы, так как у временной администрации нет доступа к документации страховщика. Суммарные обязательства остальных действующих 11 компаний, ранее страховавших застройщиков, составили 3,6 млрд рублей.

Руководство СК "Респект" не передало временной администрации имущество, документы и базы данных, подтверждающие заключение договоров, о чем ЦБ сообщил в правоохранительные органы, сообщил представитель регулятора. Согласно закону, страховщики застройщиков должны до 22 августа передать в фонд ответственность и часть премии за неистекший период страхования.

"Учитывая отсутствие у временной администрации доступа к документации страховой организации, осуществить перечисление оставшейся части страховой премии по договорам страхования в установленные законом сроки не представляется возможным", - сообщил представитель ЦБ. Временная администрация 22 июля направила в Арбитражный суд Рязанской области заявление о банкротстве "Респекта", в случае банкротства требования кредиторов будут исполняться в ходе конкурсного производства, отметили в ЦБ.