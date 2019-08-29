Крупнейший застройщик России увеличил прибыль почти в пять раз в I полугодии 2019 года

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль девелоперской группы "ПИК" выросла в 4,7 раза за первое полугодие 2019 года к аналогичному периоду 2018 года, следует из отчетности компании по стандартам МСФО.

"Прибыль и общий совокупный доход - 7,380 млрд рублей", - говорится в отчетности за шесть месяцев 2019 года.

Соответствующий показатель за аналогичный период прошлого года составил 1,55 млрд рублей, следует из материалов раскрытия.

Выручка группы за первое полугодие 2019 года составила 103,6 млрд рублей, увеличившись на 7,27% к аналогичному периоду 2018 года.

EBITDA компании увеличилась на 50% и составила 17 млрд рублей, рентабельность по EBITDA выросла до 16,4% по сравнению с 11,7% в первом полугодии 2018 года.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса.

Решением правительства России ГК "ПИК" включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого реестра застройщиков, "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства - в настоящее время возводит 7,4 млн кв. м.