Первые дольщики долгостроя "Спортивный квартал" в Новой Москве получили ключи

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Дольщики корпусов № 7, 8, 9 проблемного жилого комплекса "Спортивный квартал" в Новой Москве, возведение которого ведется с 2012 года, начали получать ключи. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Capital Group, технического заказчика строительства.

"Сегодня получают ключи 17 дольщиков, всего в корпусах № 7, 8, 9 их более 400", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил директор по строительству Capital Group Николай Стасенко, строительство комплекса было фактически заброшено застройщиком, были проведены сложнейшие технические обследования и экспертизы, восстановлена вся исходно-разрешительная и проектная документация. "Была создана вся инженерная система объекта, устранены критические замечания, закончены фасадные работы и устройство кровли - вопреки конструктивным и юридическим сложностям. Соблюдая данные ранее обещания, мы осуществим полную достройку комплекса до конца 2019 года", - сказал он.

По данным Москомстройинвеста, первые три корпуса "Спортивного квартала" (№ 7, 8, 9) были введены в эксплуатацию 31 июля. В начале августа на корпуса № 1, 2, 3 и 10 (740 дольщиков) получены заключения о соответствии построенных объектов требованиям технических регламентов и проектной документации. Следующим шагом станет подача заявки на получение разрешения на ввод этих корпусов.

Всего по объекту зарегистрировано более 1,8 тыс. договоров. В состав ЖК входит 15 корпусов.

Прежний застройщик начал строить объект в 2012 году, однако так и не реализовал проект. В ноябре 2017 года структура Capital Group подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО "Стройплюс", ООО "Марьинострой", ООО "Марьиностройгрупп" для завершения строительства проблемных объектов ЖК "Марьино град", ЖК "Спортивный квартал" и ЖК "Спорт таун".