Кабмин намерен сократить срок получения разрешение на строительство до пяти дней

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство РФ намерено с 1 января 2020 года сократить срок выдачи разрешений на строительство до пяти дней, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Сегодня мы также рассмотрим изменения в градостроительный кодекс и закон о предоставлении государственных услуг в сфере строительства. Этот законопроект унифицирует порядок и условия предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства на территории всей страны. В соответствии с ним с 1 января 2020 года сокращается срок выдачи разрешений на строительство с семи до пяти рабочих дней и срок выдачи градостроительного плана земельного участка с 20 до 14 рабочих дней. Это должно, конечно, ускорить прохождение этих процедур", - сказал Медведев на заседании правительства.