Прибыль девелопера "Группа ЛСР" снизилась вдвое в первом полугодии

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Прибыль девелоперской "Группы ЛСР" в первом полугодии 2019 года снизилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из консолидированной финансовой отчетности компании по стандартам МСФО.

Прибыль за период, согласно отчету, составила 1,864 млрд рублей. За первые шесть месяцев прошлого года этот показатель равнялся 3,758 млрд рублей.

Общий совокупный доход компании составил 1,694 млрд рублей, годом ранее он находился на уровне 4,113 млрд. Выручка "Группы ЛСР" в первом полугодии 2019 года равняется 46,608 млрд рублей, за аналогичный период 2018 года она составляла 51,696 млрд.

По данным Единого реестра застройщиков, "Группа ЛСР" занимает второе место среди российских девелоперов по объемам текущего строительства. По данным на 1 августа 2019 года, компания возводит 4,2 млн кв. м.