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Почти 70% потерявших дома из-за пожаров в Забайкалье получили новое жилье

От пожаров в конце апреля пострадало около 900 человек

ТАСС, 29 августа. Около 70% семей, потерявших свои дома из-за степных пожаров в Забайкальском крае в конце апреля, обеспечены новым жильем. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Осипов президенту России Владимиру Путину.

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Глава Забайкалья напомнил, что от крупномасштабных пожаров в конце апреля пострадало почти 900 человек.

"Всем на сегодняшний день осуществлены социальные выплаты. Почти 120 семей потеряли жилье. На сегодняшний день 85 [или около 70%] из них жильем обеспечены, 33 сейчас в стадии строительства, приобретения жилья. Восстанавливаем мосты, водозаборы, библиотеки, хотя непросто это дается, в целом везде находимся в сроках, которые определили вы своим указом", - доложил Осипов Путину.

По его словам, ключевой задачей для властей Забайкалья является восстановление сельского хозяйства. "У нас сгорело 120 чабанских животноводческих стоянок. На сегодняшний день организована работа по их восстановлению", - добавил Осипов.

Врио губернатора заверил, что руководство региона следит за качеством исполнениях восстановительных работ и за целевым использованием выделенных средств федерального бюджета, "чтобы подрядчики выполняли свои обязательства, и эти деньги никуда не ушли, и чтобы до холодов были восстановлены все пострадавшие стоянки".

Осипов выразил благодарность всему кабинету министров, в том числе главам МЧС, Минсельхоза, Минстроя и Минкультуры "за очень оперативную, качественную поддержку в ликвидации последствий". Он также поблагодарил Путина за утверждение отдельного указа, который помог повысить оперативность и качество восстановительных работ.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края, сопровождавшихся ураганным ветром, 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов. Травмы получили 36 человек, ущерб превысил 1 млрд рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗабайкальский крайОсипов, Александр Михайлович
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