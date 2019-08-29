Почти 2 тыс. жителей Ростовской области переселят из аварийного жилья до конца 2020 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области переселят почти 2 тыс. жителей региона из аварийных домов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"За 2019-2020 годы из аварийного фонда в 29,3 тыс. кв. м планируется переселить почти 2 тыс. человек. В настоящее время муниципальными образованиями проводится работа по объявлению торгов на приобретение жилых помещений и ведется оценка стоимости аварийных квартир", - цитирует пресс-служба министра строительства, архитектуры и территориального развития области Сергея Куца.

В рамках реализуемого регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" до 1 сентября 2025 года в регионе необходимо ликвидировать 159,62 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. Из 556 многоквартирных домов в 20 муниципальных образованиях планируется переселить 8,88 тыс. человек.

К ключевым задачам нацпроекта "Жилье и городская среда" относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В паспорте нацпроекта говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным. Всего до 2024 года, согласно национальному проекту, планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м. Объемы расселения и количество граждан могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период с 2019 по 2021 год включительно, указано в документе. Общий объем финансирования нацпроекта из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.