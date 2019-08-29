"Вымпелком" предоставит Петербургу решения для создания "умного" города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. ПАО "Вымпелком" предоставит Санкт-Петербургу решения в области "умного" градостроительства для реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Соответствующее соглашение власти города и оператор подписали на II Петербургском цифровом форуме.

"По условиям соглашения, "Билайн" будет предоставлять свои технологические решения для реализации национальных программ и проектов. Результаты анализа больших данных оператора и решения с применением искусственного интеллекта будут направлены на развитие компетенций и ресурсов в области "умного" градостроительства, а также усовершенствование информационно-технологической инфраструктуры региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Петербурге в рамках соглашения указанные технологии будут внедряться также в транспортной инфраструктуре, территориальном планировании, создании доступной и безопасной среды и т. д.

По словам председателя комитета информатизации Санкт-Петербурга Дениса Чамары, которые приводятся в сообщении, в ближайшие пять-семь лет развитие цифровой экономики позволит вывести на новый уровень повседневную жизнь человека, производственные отношения и другие важнейшие отрасли в структуре экономики.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.