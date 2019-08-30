Минстрой допустил стимулирование создания инфраструктуры в ИЖС за счет бюджета

СТАВРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Программа стимулирования создания инженерной и социальной инфраструктуры за счет средств федерального бюджета может применяться при строительстве индивидуального жилья. Об сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров во время рабочей поездки в Ставрополь.

"Планируется выделение федеральных денег именно на инфраструктуру. Потому что развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС) упирается в проблему, что нет воды, электричества, газа, дорог <…> И мы рассчитываем стимулировать ИЖС, в том числе за счет развития инфраструктуры, дорог и инженерных сетей", - сказал Егоров.

Он напомнил, что в настоящее время в России ведется разработка программы стимулирования строительства частных домов. Она будет включать стандарты застройки, финансовые инструменты, в том числе кредитные продукты для ИЖС, и обобщит региональные практики.

Главной целью национального проекта "Жилье и городская среда" является увеличение ежегодного объема ввода жилья до 120 млн кв. м к концу 2024 года. Причем 80 млн кв. м, как ожидается, будет приходиться на многоквартирные дома, остальные 40 млн - на индивидуальную застройку.

Финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионах входит в федеральный проект "Жилье" (часть нацпроекта "Жилье и городская среда"), на эту задачу запланировано 183,7 млрд рублей на 5 лет. До появления нацпроекта на федеральном уровне существовала подпрограмма "Стимул", которая входит в федеральную целевую программу "Жилище". Она затрагивала только социальную и дорожную инфраструктуру, однако позже в нее вошла и коммунальная инфраструктура. Совокупный размер средств в рамках одного проекта по развитию территорий не может превышать 4 тыс. рублей в расчете на 1 кв. м общей площади жилых помещений, подлежащих вводу в эксплуатацию.