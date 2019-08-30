В России разработают рекомендации по привлечению граждан к обсуждению проектов горсреды

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Рабочая группа по реализации национального проекта "Жилье и городская среда" представит методические рекомендации по вовлечению граждан в обсуждение проектов благоустройства. Об этом ТАСС в кулуарах Всероссийского молодежного форума развития территорий в Ставрополе сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

"Сейчас рабочая группа реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" обсуждает этот вопрос, и в ближайшее время мы презентуем методические рекомендации и правила вовлечения граждан в обсуждение общественных проектов. То есть наша главная задача - чтобы все, что мы делали по нацпроекту - это решали не чиновники, а население", - сказал Егоров.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта.

Согласно паспорту нацпроекта, одним из ключевых показателей станет кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение соответствующего индекса на 30% и сокращение числа городов с неблагоприятной средой вдвое. В нацпроекте говорится, что доля городов с благоприятной средой в 2024 году должна составить 60%. К этой дате также должно быть реализовано 31 тыс. мероприятий по благоустройству, 480 проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Кроме того, к целевым показателям федерального проекта относится создание механизма прямого участия граждан в формировании городской среды и увеличение доли таких граждан до 30% в 2024 году. Общий объем финансирования федерального проекта из всех источников составит 287,9 млрд рублей.