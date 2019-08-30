Медведев: программу расселения ветхого и аварийного жилья будут продлевать и расширять

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что программу расселения ветхого и аварийного жилья в России будут продлевать и, по возможности, расширять, обещал продумать возможность дополнительной поддержки Астраханской области в этом вопросе.

Премьер в ходе поездки в Астрахань в пятницу провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным. Тот отметил, что сейчас перед астраханцами остро стоит проблема ветхого и аварийного жилья. Он уточнил, что есть трудности в реализации программы расселения, регион будет обращаться к правительству за помощью и поддержкой в этом вопросе.

"Эта проблема, действительно, исторически существует у нас во многих регионах, и в Астраханской области в том числе. Более того, здесь у вас объем так называемого ветхого и аварийного жилья даже выше, чем во многих других регионах страны. Естественно, та программа, которая реализуется, мы ее продлеваем и, по мере сил, будем ее и расширять", - сказал в ответ Медведев.

"Давайте обсудим конкретные направления того, в чем можно было бы поддержку обеспечить Астраханской области и по тематике, связанной с аварийным жильем. Здесь есть определенная очередность, давайте посмотрим, как поступить лучше", - предложил глава кабмина.

Врио главы Астраханской области пообещал подготовить отдельный доклад на эту тему. В ходе встречи Бабушкин рассказал и о масштабах проблемы ветхого и аварийного жилья в области.

"До 1 января 2017 года его объем составил 44 тыс. кв. м, это 180 жилых квартирных домов. К сожалению, тенденция продолжилась, и с 1 января 2017 года этот объем вырос еще на 13 тыс. кв. м - прибавилось еще 39 многоквартирных жилых домов, которые необходимо расселять", - отметил руководитель области.

Он сообщил, что совместно с Генпрокуратурой власти ранее рассмотрели обращения граждан по этим вопросам, были приняты более 900 человек. "Полагаем, что в результате рассмотрения этих обращений нам придется сегодня признать аварийными еще порядка 40 тыс. кв. м. Эту работу нам необходимо будет выполнять. Но, к сожалению, есть определенные трудности по реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, и без помощи федерального центра нам, к сожалению, не обойтись", - добавил врио главы региона.