Неосвоенные деньги на оздоровление Волги могут перейти на расселение аварийного жилья

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Средства, выделенные регионам в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" (входит в нацпроект "Экология") и не освоенные в 2019 году, могут быть направлены на расселение аварийного жилья. Об этом сообщил в пятницу министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на совещании по развитию водохозяйственного комплекса в бассейне Волги.

Он уточнил, что речь идет о переносе финансирования в Ульяновской, Нижегородской, Ярославской областях и Республике Марий Эл на общую сумму 1,3 млрд рублей. Переноситься будут только те средства, что были выделены на строительство крупных объектов со сроком реализации в два-три года. "Данные средства планируется освоить в текущем году в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (входит в нацпроект "Жилье и городская среда" - прим. ТАСС) с последующим возвратом этих средств в 2020-2022 годах", - отметил глава Минстроя.

По его словам, необходимость переноса вызвана тем, что у части регионов отсутствует проектно-сметная документация на объекты по проекту "Оздоровление Волги", а также имеется дефицит средств в региональных и местных бюджетах на проведение проектно-изыскательских работ.

К ключевым задачам нацпроекта "Жилье и городская среда" относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В паспорте нацпроекта говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным. Всего до 2024 года планируется расселить 530,9 тыс. человек из аварийного фонда площадью 9,54 млн кв. м. Объемы расселения и количество граждан могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период с 2019 по 2021 год включительно.

Ранее десять российских регионов досрочно завершили расселение аварийного жилья, запланированное на 2019 год.