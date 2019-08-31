Первые два корпуса долгостроя ЖК "Царицыно" введут в эксплуатацию до середины сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию два дома для обманутых дольщиков из ЖК "Царицыно" в первой половине сентября. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы планируем целый ряд жилых домов ввести ко Дню города, в том числе 2-3 дома по программе реновации. Для обманутых дольщиков ЖК "Царицыно" планируем в первые числа сентября для первых домов получить заключения о соответствии от стройнадзора. Это люди, которые ждали по несколько лет квартиры, мы взяли эти дома на достройку за счет города. Два дома в первой половине сентября точно запустим, еще три дома - на ввод в эксплуатацию", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что порядка 1130 человек, ожидающих жилплощади в ЖК "Царицыно", до конца октября получат ключи от квартир.

Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году группой компаний "Настюша" с привлечением средств дольщиков. Совладелец предприятия Игорь Пинкевич с лета 2018 года находится под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков. Власти Москвы приняли решение достроить жилой комплекс за счет бюджетных средств. Для этого было необходимо в рамках процедуры банкротства передать объект новому застройщику, которым стал "Мосотделстрой № 1", который был одобрен Минстроем России летом 2018 года.

Также в ведомстве добавили, что в семи корпусах ЖК "Царицыно" заключено 1,2 тыс. договоров долевого участия.

В 2019 году на строительство ЖК "Царицыно" выделено около 7,5 млрд рублей. Также на эти цели застройщик АО "Мосотделстрой № 1" получал грант из бюджета города Москвы в размере 504 млн рублей.