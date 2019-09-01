Мутко поручил выбрать проекты для восстановления жилья в Иркутской области до 3 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил до 3 сентября выбрать лучшие проекты и типы домов для восстановления жилья на пострадавших от паводков территорий в Иркутской области.

Как говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера, одной из главных задач строительного блока правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области сейчас является отбор лучших предложений для быстрого восстановления жилья в регионе. Проекты должны соответствовать стандартам качества и отвечать параметрам сейсмоустойчивости, энергоэффективности и другим характеристикам, присущим территории Восточной Сибири.

"По поручению Виталия Мутко Минпромторг РФ внесет дополнительные предложения по строительным компаниям, которые могли бы оперативно приступить к возведению жилья и соцобъектов в зоне паводков. Вице-премьер также поручил в срок до 3 сентября определиться с проектами и типами домов, выбрав самые оптимальные", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что один из членов комиссии, руководитель департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Евгений Рыжов считает, что приоритет необходимо отдавать предложениям от местных компаний, которые имеют строительные мощности непосредственно на территории региона, а также знают специфику возведения жилья в Иркутской области.

Как уточняется в сообщении, под застройку уже определены четыре площадки в пострадавших от паводка муниципалитетах Иркутской области, преимущественно строительство будет вестись в Тулуне и Нижнеудинске.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть человек числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.