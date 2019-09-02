Корректировать предварительную кадастровую стоимость с сентября не смогут в 21 регионе

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Жители 21 региона России в сентябре потеряют возможность корректировать предварительную кадастровую стоимость недвижимости на сайтах государственных бюджетных учреждений (ГБУ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

Отчет об итогах определения кадастровой стоимости недвижимости в регионе для ознакомления публикуется на сайте ГБУ на 60 дней. Граждане могут исправить ошибки и откорректировать кадастровую стоимость до ее утверждения региональными органами власти. После утверждения оспорить кадастровую стоимость можно только через комиссии или суд.

"В сентябре завершается срок рассмотрения предварительных результатов кадастровой оценки недвижимости в 21 регионе", - говорится в сообщении.

В частности, в первых числах сентября заканчивается срок ознакомления с проектом отчета об определении кадастровой стоимости в Республике Татарстан, Приморском и Камчатском краях, Костромской, Курской, Липецкой и Рязанской областях, а также в Республике Крым. В первой половине сентября - в республиках Башкортостан и Ингушетия, в Хабаровском крае, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Орловской, Самарской, Сахалинской, Тверской, Челябинской и Ярославской областях и в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Если при проведении оценки были использованы некорректные данные или учтены не все факторы, влияющие на стоимость, правообладатель может направить мотивированные замечания до окончательного установления кадастровой стоимости", - приводятся в сообщении слова эксперта Федеральной кадастровой палаты Татьяна фон Адеркас. Она уточнила, что замечания по отчету можно сделать напрямую через сайт ГБУ, через сайт госуслуг или направив заявление через МФЦ.

В 2019 году государственная кадастровая оценка проходит в 65 регионах Российской Федерации. В 16 из них оценка затрагивает все объекты капитального строительства (то есть все здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, машино-места, единые недвижимые комплексы).