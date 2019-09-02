В Дагестане достроят дома с использованием счетов эскроу

МАХАЧКАЛА, 2 сентября. /ТАСС/. Застройщики в Дагестане намерены использовать проектное финансирование с использованием эскроу-счетов для завершения строительства восьми многоквартирных жилых домов, сообщил в понедельник ТАСС начальник управления государственного строительного надзора Минстроя республики Мурад Омаров.

"На восьми проектах, степень готовности которых менее 30%, планируется строительство с использованием счетов эскроу. Переход на проектное финансирование продлен до 1 октября 2019 года, чтобы под установленные критерии - 30% готовности объекта и 10% заключенных договоров долевого участия (ДДУ) - попало больше застройщиков. Если на 1 июля было 30-40 домов, то к октябрю останется 8 домов, которые будут строиться по новой схеме", - сказал Омаров.

По его словам, по состоянию на конец августа в Дагестане 20 строительных компаний вели строительство 33 многоквартирных домов общей площадью 416 тыс. кв. м, ими заключено 2 тыс. 189 договоров долевого участия на общую сумму 2,691 млрд руб.

"Очень много недобросовестных застройщиков ушли с рынка строительства. Администрацией города Махачкалы, где сосредоточено более 40% объемов строительства, выдача новых разрешений на строительство приостановлена. Это также сказывается в целом на отсутствии новых проектов. В свою очередь, и строительные компании не торопятся вести строительство по новым проектам, опасаясь банкротства", - сказал представитель министерства.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.