Почти 100% заявлений от нотариусов поступило в столичный Росреестр в электронном виде

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Доля электронных заявлений нотариусов, поступивших в столичное управление Росреестра в первом полугодии 2019 года, достигла 99,8%, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"Доля электронных заявлений достигла 99,8% (53 218) - в то время как в 2018 году этот показатель за первые шесть месяцев составлял 86% (7 801 обращение)", - говорится в релизе.

Всего за первое полугодие столичный Росреестр принял 53 333 заявления от нотариусов, что почти в шесть раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточняется в сообщении.

По данным пресс-службы, в феврале 2019 года нотариусов обязали направлять в Росреестр все заверенные документы по сделкам с недвижимостью в электронной форме. После этого Росреестр за один рабочий день проводит регистрационно-учетные действия по электронным документам.