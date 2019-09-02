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Паводок в Иркутской области

Мутко: стандарт освоения территорий впервые применят в зоне паводков в Приангарье

В частности, проекты комплексного освоения территории предполагают жилищную застройку в несколько очередей

ТУЛУН, 2 сентября. /ТАСС/. Комплексный стандарт освоения территорий впервые применят в зоне паводков в Иркутской области. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер Виталий Мутко на совещании о решении жилищных проблем пострадавших с участием президента РФ.

"Вы нам дали поручение разработать стандарт комплексного освоения территорий. Мы его разработали, на нашем проектном комитете утвердили. И сегодня мы его здесь полностью применим впервые. Это будет комплексное освоение территорий со школами, детскими садами, социальной инфраструктурой. Выделены специальные места для магазинов и других мест, куда бизнес захочет зайти", - сказал Мутко.

Проекты комплексного освоения территории предполагают жилищную застройку в несколько очередей, создание в составе жилого комплекса объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, коммерческой недвижимости.

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияПаводок в Иркутской области
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