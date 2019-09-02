Минобрнауки готовит предложения по улучшению жилищных условий для ученых

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ готовит ряд предложений по улучшению жилищных условий ученых, среди которых строительство и приобретение служебного жилья, а также развитие жилищно-строительных кооперативов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"По поручению председателя правительства РФ мы готовим дополнение в федеральную целевую программу "Жилище". Это, во-первых, продолжение программы предоставления жилищных сертификатов, во-вторых - строительство и приобретение служебного жилья, в-третьих - развитие жилищно-строительных кооперативов", - цитирует пресс-служба главу министерства Михаила Котюкова, который сообщил об этом в ходе встречи с научной общественностью Сахалина.

Одной из самых острых для ученых дальневосточных регионов, как отметили в Минобрнауки, оказалась жилищная проблема. Так, помимо федерального служебного жилищного фонда, планируется, что молодые ученые смогут претендовать и на арендное жилье, которое сегодня создается в Сахалинской области для учителей. Переговоры об этом ведутся с властями региона, пояснили в пресс-службе.

В обсуждении перспектив развития научно-исследовательской деятельности в регионе приняли участие представители Сахалинского госуниверситета, Института морской геологии и геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), Сахалинского научно-исследовательского института сельского хозяйства, Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, Дальневосточного геологического института РАН, Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований ДВО РАН.