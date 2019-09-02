АКРА присвоило Фонду дольщиков рейтинг кредитоспособности АА-(RU) со стабильным прогнозом

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Фонду защиты прав дольщиков высокий кредитный рейтинг АА-(RU) со стабильным прогнозом. Об этом говорится в сообщении агентства.

"АКРА присвоило ППК "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" кредитный рейтинг AA-(RU), прогноз "стабильный". Кредитный рейтинг (…) обусловлен очень высокой вероятностью оказания текущей и экстраординарной поддержки органами власти в связи с высокой системной значимостью Фонда и очень сильным влиянием государства на его деятельность", - говорится в сообщении.

Ключевыми факторами при оценке рейтинга кредитоспособности стали системная значимость публично-правовой компании, влияние государства на деятельность фонда, а также показатели собственной кредитоспособности.

"Фонд выполняет важную функцию снижения финансовых рисков для граждан, покупающих квартиру на этапе строительства. Прекращение или нарушение его деятельности может повлечь за собой негативные социальные и экономические последствия, а также нести репутационные риски для правительства. В соответствии с законом, фонд выполняет важную социальную функцию. Принимая во внимание количество граждан, попадающих под защиту, а также масштаб их возможных финансовых потерь, агентство полагает, что уровень рисков для населения в случае неплатежеспособности фонда может оцениваться в диапазоне от "умеренного" до "высокого". Кроме того, АКРА считает, что отсутствие подобного механизма государственной поддержки жилищного строительства может негативно сказаться на уровне спроса на недвижимость со стороны населения, и, как следствие, привести к снижению уровня деловой активности в секторе", - говорится в сообщении.

Проблема обманутых дольщиков является одной из острейших социальных проблем последних лет, полагает гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко. Он напомнил, что работа фонда призвана в дальнейшем обеспечить уход от термина "обманутый дольщик". Для этого при возникновении проблем у застройщика со стороны фонда предусматривается либо финансирование мероприятий по завершению строительства объектов, либо осуществление выплат дольщикам за счет средств компенсационного фонда.

"Все механизмы требуют хорошей финансовой устойчивости компании, которая как раз и была подтверждена присвоенным кредитным рейтингом", - сказал он ТАСС.

О фонде

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан в форме публично-правовой компании 20 октября 2017 г. для защиты интересов граждан, которые покупают жилье на первичном рынке - то есть вкладывают свои деньги в строительство многоквартирных домов. Застройщики, привлекающие средства граждан, перечисляют по 1,2% стоимости договора участия в долевом строительстве. Средства могут быть использованы при банкротстве застройщика для завершения строительства объектов или для выплаты компенсаций в случае, если объект был застрахован фондом. Также по решению правительства фонд может осуществлять достройку объектов, по которым отчисления не производились.