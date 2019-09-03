Сервис мгновенной выдачи выписок из реестра недвижимости заработал в России

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Федеральная кадастровая палата запустила онлайн-сервис оперативной выдачи сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила пресс-служба ведомства.

"Главной особенностью сервиса spv.kadastr.ru стала оперативность предоставления сведений и удобство использования. Сейчас в соответствии с законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство должно в течение трех суток. Сервис позволил сократить время выдачи сведений до нескольких минут", - говорится в сообщении.

Сервис по оперативной выдаче сведений из ЕГРН позволяет получить выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объекте недвижимости, переходе прав на объект недвижимости, зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве и кадастровый план территории.

Как отметила замминистра экономического развития, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, раньше гражданам было проще обратиться к сайтам-посредникам, которые оказывают такие услуги дороже и не могут гарантировать актуальность выданной информации. "Сведения из ЕГРН, предоставляемые в электронной форме посредством нового сервиса, имеют такую же юридическую силу, как и в виде бумажного документа. Выписки с сайта кадастровой палаты заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав", - отмечается в сообщении.

Онлайн-сервис заработал в пилотном режиме в 51 из 85 регионов России, добавили в пресс-службе. После перехода на ЕГРН всех субъектов платформа будет доступна всем жителям страны. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), то есть иметь учетную запись на портале госуслуг, характеристики об объекте недвижимости заполняются из ЕГРН. Поиск объектов происходит автоматически по адресу или кадастровому номеру.

По словам главы федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова, выписки из ЕГРН могут потребоваться гражданам при проведении сделок с недвижимостью, например, при проверке объекта перед покупкой, уточнении собственников, анализе возможных ограничений и обременений.