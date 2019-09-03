На Ставрополье обновили реестр подрядчиков, допущенных к проведению капремонта многоэтажек

ПЯТИГОРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Реестр квалифицированных подрядных организаций, которые могут быть допущены к участию в программе капремонта многоквартирных домов, обновили на Ставрополье. Всего было подано 45 заявок, из них одобрены 23, сообщила во вторник пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства края.

"Документы претендентов рассматривала комиссия, в которую входят представители министерства ЖКХ региона, краевого управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, "Фонда капитального ремонта", а также общественники. Критерии отбора - наличие разрешительной документации на проведение работ, в том числе допуск саморегулируемой организации; опыт работы не менее трех лет, положительная репутация и устойчивое финансовое положение", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этот раз из-за несоответствия одному или нескольким утвержденным требованиям отборочная комиссия отсеяла 22 заявки.

"На Ставрополье реестр добросовестных компаний-подрядчиков формируется уже почти три года, сегодня в него включены 245 компаний. К отбору мы всегда подходим очень ответственно, ведь по закону только эти подрядчики могут участвовать в конкурсном отборе на проведение капремонта многоэтажных домов, причем в масштабах страны. И от выбранных компаний мы ждем качественной работы, ведь они могут быть как включены в перечень, так и исключены из него за несоответствие, предоставление недостоверной информации и по другим причинам. То есть реестр - это своеобразный фильтр, который позволяет нам минимизировать риски при проведении ремонта и защитить жителей от "бракоделов", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ края Романа Марченко.

Он отметил, что корректировка реестра проводится не реже одного раза в квартал. Подрядные организации выбирают по шести направлениям, среди которых капремонт общего имущества МКД, домов-объектов культурного наследия, замена лифтов, подготовка проектно-сметной документации, услуги по осуществлению строительного контроля.