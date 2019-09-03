Минстрой предложил увеличить среднюю стоимость 1 кв. м жилья в Москве и ряде регионов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минстрой России разработал показатели средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья на четвертый квартал 2019 года, в некоторых регионах их предлагается увеличить. Проект соответствующего приказа размещен во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается в пояснительной записке, Минстрой раз в квартал утверждает среднюю стоимость 1 кв. м по каждому региону. На основе этого показателя в субъектах рассчитывается размер социальных выплат для граждан, которые имеют право приобрести либо построить жилье за счет федерального бюджета.

В частности, согласно проекту приказа, средняя стоимость 1 кв. м жилья в Москве в четвертом квартале может увеличиться до 105 тыс. рублей по сравнению с 99,4 тыс., которые были установлены на третий квартал. Среднюю стоимость 1 кв. м жилья также предлагается увеличить для Татарстана - с 50,2 тыс. в третьем квартале до 53 тыс. в четвертом. Помимо этого, пересмотреть стоимость 1 кв. м в сторону увеличения предлагается в Архангельской, Воронежской, Ивановской, Ростовской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарской Республике, Ханты-Мансийском автономном округе, Алтайском крае, Республике Алтай, Забайкальском крае и других регионах.

В то же время в ряде субъектов средняя рыночная стоимость жилья в проекте приказа остается на прежнем уровне. Речь идет о Санкт-Петербурге (76,1 тыс. рублей), Московской области (61 тыс. рублей), Краснодарском крае (46,8 тыс.) и Республике Крым (53,8 тыс.).