Власти Сочи обжалуют представление прокуратуры о бездействии по проблеме самостроев

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Администрация города Сочи Краснодарского края обжалует в Пятнадцатом апелляционном суде представление прокуратуры в отношении вице-мэра Константина Михалькова об устранении нарушений, связанных с бездействием властей по решению проблемы незаконного жилищного строительства. Как сообщается в материалах суда, рассмотрение жалобы назначено на 7 октября.

Прокуратура Центрального района Сочи в январе выявила нарушения соблюдения законодательства о муниципальном земельном контроле. По данным ведомства, власти города не выполняют свои функции, так как не принимают мер относительно нарушений правил возведения объектов застройщиками. Прокуратура вынесла представление об устранении нарушений в адрес Михалькова, администрация Сочи обжаловала его, ссылаясь на то, что контролировать соблюдение правил должен региональный департамент по надзору в строительной сфере, но Арбитражный суд Краснодарского края признал представление ведомства законным.

"Апелляционную жалобу [администрации Сочи] принять, возбудить производство по апелляционной жалобе. Назначить апелляционную жалобу к судебному разбирательству в судебном заседании Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда на 7 октября 2019 года на 11:00", - говорится в материалах суда.

В Сочи существует проблема незаконного жилищного строительства. На протяжении многих лет застройщики возводили объекты с нарушением проектной документации, затем им удавалось узаконить такие дома. В последние годы мэрия Сочи активно добивается отмены решения судов, дома, где люди купили квартиры, снова признают самостроями, выносятся постановления об их сносе.

Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщал, что около 30% жителей, приобретавших квартиры по договору долевого строительства, живут в самостроях. Власти инициировали снос данных объектов. По итогам 2018 года снесены 372 строения, в том числе 101 в Краснодаре и 152 в Сочи, в 2019 году сносу в Сочи подлежат 54 здания.