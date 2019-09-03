Площадь стартовых площадок для программы реновации в Москве превысила 5 млн кв. м

"Принято постановление правительства Москвы, утверждено шесть новых площадок реновации <...> Итого на сегодняшний день подобрана 351 площадка для строительства стартовых домов с учетом ранее подобранных. Общая площадь площадок составляет порядка 5,1 млн кв. м", - сказал Хуснуллин.

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Еще шесть площадок для строительства стартовых домов в рамках программы реновации жилья утверждены в пяти административных округах Москвы. Площадь стартовых площадок превысила 5 млн кв. м, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

В пресс-службе столичного стройкомплекса уточнили, что новые площадки расположены на Дмитровском шоссе, улицах Годовникова, Артюхиной, Лобачевского, Большой Филевской, а также в Погонном проезде.

"Общая площадь новых шести площадок составляет 100,4 тыс. кв. м. Площадки расположены в шести районах пяти столичных округов: на востоке, юго-востоке, севере, северо-востоке и западе Москвы. Строительство позволит дополнительно переселить 16 домов или 3,6 тыс. человек из более 1,4 тыс. квартир площадью 64 тыс. кв. м", - добавил заммэра.

Программа реновации

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки, это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.