Объем ввода недвижимости в Москве в 2019 году может составить рекордные 10 млн кв. м

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Объем ввода в Москве недвижимости по итогам 2019 года может составить рекордные 10 млн кв. м. В настоящее время в городе введено 7,7 млн кв. м недвижимости, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Город ведет целенаправленную политику, чтобы он обновлялся, был более комфортным, была больше пешая доступность <...> По объемам введенной недвижимости мы в этом году сдадим около 10 млн кв. метров. Никогда за историю Москвы около 10 млн кв. м не сдавали", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что ФЗ-214 (закон о долевом строительстве) "сильно подтолкнул" инвесторов, многие стали быстрее вводить объекты, город также повысил интенсивность в строительных работах. Эти усилия суммарно позволили достичь такого объема ввода недвижимости, "в пересчете на одного человека Москва обогнала Нью-Йорк".