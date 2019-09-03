В Дагестане из ветхого жилья переселят более 260 человек

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют до 2024 года расселить почти 3,4 тыс. кв. м ветхого жилого фонда в Махачкале и Унцукульском районе, в котором проживают 262 человека, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства строительства республики.

"В рамках республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2024 годах" будет осуществлено расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, площадью 3394,45 кв. метров, в котором проживает 262 человека. Участниками программы являются город Махачкала и Унцукульский район", - сказала представитель министерства, уточнив, что в Махачкале предстоит расселить семь многоквартирных домов общей площадью более 2,8 тыс. кв.м, в Унцукульском районе - один дом площадью 523,2 кв. м.

По ее словам, общий объем средств на реализацию программы составляет более 110,8 млн рублей, из которых - 95,3 млн рублей. - средства Фонда реформирования ЖКХ, еще 15,49 млн руб. - средства республиканского и муниципальных бюджетов.

Представитель министерства добавила, что в 2019-2020 годах на территории Махачкалы из аварийного жилищного фонда площадью более 800 кв. м планируется расселить 57 человек (19 семей), до конца года должно быть расселено 110,9 кв. м.

"Способ переселения по этапу 2019-2020 годы программы - выкуп жилых помещений у собственников. По итогам проведения оценки жилых помещений администрацией Махачкалы до 1 декабря 2019 года с переселяемыми гражданами будут заключены договора на выкуп жилых помещений в аварийных домах", - пояснила собеседница агентства.