"Мосотделстрой № 1" оспорит иск по долгострою "Терлецкий парк" из-за двойных продаж

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Компания города Москвы "Мосотделстрой №1" обжалует в арбитражном суде действия конкурсного управляющего проблемного жилого комплекса "Терлецкий парк", говорится в сообщении Москомстройинвеста во вторник.

Ранее во вторник пресс-служба конкурсного управляющего АО "Глобинвестстрой" (прежний застройщик проблемного ЖК - ТАСС) Екатерины Пушновой распространила сообщение, в котором говорилось о том, что "Мосотделстрой №1" в рамках процедуры банкротства "Глобинвестстрой" саботирует подписание договора о передаче имущества и обязательств и затягивает сроки завершения строительства. Причиной разногласий стали методы восстановления прав обманутых дольщиков "Терлецкого парка", которые пострадали из-за ведения двойных продаж прежним застройщиков, говорилось в релизе пресс-службы Пушновой. В нем также указано, что конкурсный управляющий подает в суд на городского застройщика с требованием обязать договор "в редакции, учитывающей интересы обманутых дольщиков".

"Мосотделстрой № 1" считает действия конкурсного управляющего АО "Глобинвестстрой" Екатерины Пушновой незаконными, не соответствующими нормам закона о банкротстве, в связи с чем АО "Мосотделстрой № 1" 3 сентября по электронной системе подано заявление в арбитражный суд Московской области о разрешении разногласий, возникших при заключении договора и понуждении к заключению договора о передаче имущества (имущественных прав) и обязательств застройщика. Также АО "Мосотделстрой № 1" сегодня будет подано в арбитражный суд заявление об обжаловании действий конкурсного управляющего в порядке статьи 60 закона о банкротстве на перераспределение свободных площадей юридическим и физическим лицам, у которых имеются двойные продажи", - говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Позиция конкурсного управляющего

Как следует из пресс-релиза конкурсного управляющего Екатерины Пушновой, во время процедуры банкротства прежнего застройщика "Терлецкого парка" было выявлено более 100 фактов двойных продаж.

"Для удовлетворения требований дольщиков Екатерина Пушнова предложила заменить спорные площади на свободные равноценные с согласия участников строительства. На этом основании суд принял решение о передаче объектов АО "Мосотделстрой № 1". Таким образом, новому застройщику конкурсный управляющий передает выверенный реестр с внесенными изменениями в отношении задвоенных требований на квартиры и машиноместа", - говорится в пресс-релизе конкурсного управляющего.

В сообщении также указано, что договор, который представлен на подпись в АО "Мосотделстрой № 1", "основан на решении суда и учитывает договоренности и согласие дольщиков на урегулирование проблемы двойных продаж".

В сообщении говорится, что реестр требований участников строительства (РТУС) с разведением требований на дважды проданные квартиры является ключевой частью договора и имеет важное значение при разделении требований физических и юридических лиц. В релизе указано, что это избавляет физлиц от необходимости восстанавливать права через суд.

"Однако застройщик по причинам, возможно, имеющим внутренний характер, игнорирует эти обстоятельства и продолжает выдвигать формальные требования к тексту договора, тем самым прикрывая свое нежелание принимать обновленный РТУС. Очевидно, что такой подход противоречит, прежде всего, интересам дольщиков, и не имеет под собой должных оснований", - говорится в релизе.

Позиция Москомстройинвеста

В начале года мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о необходимости завершить крупный проблемный объект "Терлецкий парк" силами городского застройщика "Мосотделстрой № 1". Одной из процедур для возобновления строительства стало заключение договора между городской компанией и конкурсным управляющим прежнего, обанкротившегося застройщика "Глобинвестстрой". В июле ТАСС сообщал, что договор находился в процессе согласования.

Сейчас во время спора с конкурсным управляющим московские власти ссылаются на прежнюю редакцию закона о банкротстве, которая применяется к делу в отношении АО "Глобинвестстрой".

"В соответствии с федеральным законом <…> все требования о передаче жилых помещений рассматриваются арбитражным судом. Требование о передаче жилого помещения, признанное обоснованным арбитражным судом, подлежит включению арбитражным управляющим в реестр требований участников строительства (РТУС). Таким образом, любые изменения в РТУС АО "Глобинвестстрой" могут быть произведены только на основании определения суда. Тем не менее, конкурсный управляющий <…> внесла изменения в РТУС, руководствуясь не вступившими в законную силу определениями суда, а соглашениями с участниками строительства о перераспределении альтернативных (свободных) жилых (нежилых) помещений, машиномест. Заключенные соглашения с участниками строительства не имеют юридической силы для АО "Мосотделстрой № 1", - говорится в сообщении Москомстройинвеста.

Отмечается, что при этом Пушнова включила в договор передачи имущества и обязательства условие о том, что городской застройщик признает права требования дольщиков на альтернативные квартиры, нежилые помещения и машиноместа.

В то же время в сообщении говорится, что несогласие городского застройщика с предложенной конкурсным управляющим версией договора "никоим образом не связано со сроками начала строительства, а направлено на защиту интересов участников строительства". В релизе указано, что мнение Пушновой не имеет юридического обоснования, " поскольку отсутствие проектной документации и разрешения на строительство не могут являться причиной затягивания сроков подписания договора о передаче имущества и обязательств застройщика".

В сообщении также подчеркивается, что городской застройщик заинтересован подписать договор о передаче имущества в кратчайшие сроки.

О долгострое "Терлецкий парк"

ЖК "Терлецкий парк" на 1329 квартир считается одним из крупнейших долгостроем Москвы, его строительство началось в 2004 году. Квартир в долгострое дожидаются 800 дольщиков. Объект имеет низкую степень строительной готовности. В отношении изначального застройщика ЖК (АО "Глобинвестстрой") в апреле 2017 года была введена процедура наблюдения, а в октябре 2017 года - конкурсное производство. Возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности"). Строительство объекта планируется закончить во втором квартале 2021 года.